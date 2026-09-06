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Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Écurie HBMA Sarreguemines

dimanche 6 septembre 2026 · Écurie HBMA · Sarreguemines

Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Écurie HBMA Sarreguemines

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Écurie HBMA
Adresse
10 Chemin de la Bruchwies
Ville
57200 Sarreguemines
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarreguemines

Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA

Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Une journée conviviale pour tous les passionnés de chevaux !

Venez découvrir le Haras BMA et les différentes activités qui y sont proposées grâce à des démonstrations tout au long de la journée.
– Visite de nos écurie et de nos installations.
– Découverte et présentation de nos activités.
– Inscription pour la nouvelle année.
– Baptêmes poney ouverts à tous, dès 3 ans.

Buvette, restauration et tombola sur place.Tout public
0  .

Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 33 75 56 10  les.cavaliers.d.hbma@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun-filled day for all horse lovers!

Come discover the BMA Stud Farm and the various activities offered there through demonstrations throughout the day.
– Tour of our stables and facilities.
– Introduction to and presentation of our activities.
– Registration for the new year.
– Pony rides open to everyone, ages 3 and up.

Refreshments, food, and a raffle on site.

L’événement Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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