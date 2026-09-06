Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Écurie HBMA Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA

Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Une journée conviviale pour tous les passionnés de chevaux !

Venez découvrir le Haras BMA et les différentes activités qui y sont proposées grâce à des démonstrations tout au long de la journée.

– Visite de nos écurie et de nos installations.

– Découverte et présentation de nos activités.

– Inscription pour la nouvelle année.

– Baptêmes poney ouverts à tous, dès 3 ans.

Buvette, restauration et tombola sur place.Tout public

0 .

Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 33 75 56 10 les.cavaliers.d.hbma@gmail.com

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English :

A fun-filled day for all horse lovers!

Come discover the BMA Stud Farm and the various activities offered there through demonstrations throughout the day.

– Tour of our stables and facilities.

– Introduction to and presentation of our activities.

– Registration for the new year.

– Pony rides open to everyone, ages 3 and up.

Refreshments, food, and a raffle on site.

L’événement Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES