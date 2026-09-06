Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Écurie HBMA Sarreguemines
dimanche 6 septembre 2026 · Écurie HBMA · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA
Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Une journée conviviale pour tous les passionnés de chevaux !
Venez découvrir le Haras BMA et les différentes activités qui y sont proposées grâce à des démonstrations tout au long de la journée.
– Visite de nos écurie et de nos installations.
– Découverte et présentation de nos activités.
– Inscription pour la nouvelle année.
– Baptêmes poney ouverts à tous, dès 3 ans.
Buvette, restauration et tombola sur place.Tout public
0 .
Écurie HBMA 10 Chemin de la Bruchwies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 33 75 56 10 les.cavaliers.d.hbma@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun-filled day for all horse lovers!
Come discover the BMA Stud Farm and the various activities offered there through demonstrations throughout the day.
– Tour of our stables and facilities.
– Introduction to and presentation of our activities.
– Registration for the new year.
– Pony rides open to everyone, ages 3 and up.
Refreshments, food, and a raffle on site.
L’événement Portes Ouvertes à l’Écurie HBMA Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Sarreguemines (Moselle)
- Spectacle EquiDanse Kauffer Équitation Sarreguemines 13 septembre 2026
- Spectacle EquiDanse Kauffer Équitation Sarreguemines 13 septembre 2026
- Journées Européennes de la Culture Juive Conférence Kaddish pour un prof rue du Colonel Cazal Sarreguemines 17 septembre 2026
- Franchement cool ce blind test ! Médiathèque Communautaire Sarreguemines 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Château Utzschneider Sarreguemines 18 septembre 2026