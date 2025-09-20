Portes ouvertes à l’église de Maillet Église Saint-Denis Haut-Bocage

Portes ouvertes à l’église de Maillet 20 et 21 septembre Église Saint-Denis Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les derniers travaux de restauration de l’église Saint-Denis de Maillet en compagnie des bénévoles de l’association de sauvegarde et de restauration. Datée des XIe et XIIe siècle, l’église Saint-Denis de Maillet tient son nom de son ancienne affiliation à l’abbaye de Saint-Denis en région parisienne. Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 22 août 1949, elle est l’objet de plusieurs campagnes de restauration depuis une vingtaine d’années. En 2006, c’est le clocher et sa flèche qui ont été restaurés. En 2024, une nouvelle phase de travaux a permis la restauration de la toiture et de la charpente de l’édifice ainsi que la reprise de certains éléments de maçonnerie.

Église Saint-Denis 9 Rte de Maillet, 03190 Haut-Bocage, France Haut-Bocage 03190 Louroux-Hodement Allier Auvergne-Rhône-Alpes Possession ancienne de l’abbaye de Saint-Denis à laquelle elle fut restituée une première fois en 802 par Charlemagne, une seconde fois au XIe siècle pour faire partie du patrimoine du prieuré de la Chapelaude. Au XVIe siècle, passe parmi les dépendances du prieuré de Benevent, en Limousin. Edifice roman composé primitivement d’une seule nef de deux travées et d’un trnsept saillant sur lequel ouvrait un choeur précédant une abside en hémicycle, flanquée d’un clocher. Les collatéraux datent de l’époque moderne. La nef est actuellement terminée par une charpente, mais primitivement, par une voûte sur doubleaux reposant sur les colonnes encore en place dans les murs latéraux. Le clocher carré est percé sur chaque face de son étage de deux baies en plein cintre, recoupées chacune par une colonnette et surmontées d’un double cordon de billettes. La partie supérieure, couronnée d’une flèche, remonte au XVIIe siècle.

