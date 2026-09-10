Portes ouvertes à l’église de Saint Cyr sur le Rhône, Eglise de Saint Cyr sur le Rhône, Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’église de Saint Cyr sur le Rhône 19 et 20 septembre Eglise de Saint Cyr sur le Rhône Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres de l’église de Saint Cyr sur le Rhône.

Après une restauration complète de l’intérieur de l’édifice en 2023 et 2024, profitez à nouveau de l’édifice pour les Journées européennes du patrimoine.

Eglise de Saint Cyr sur le Rhône 6, place de l’Eglise, 69560 SAINT CYR SUR LE RHÖNE Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474531938 Cette église est l’édifice phare du village vu de la rive gauche du Rhône, au sud de Vienne. Cet édifice commence en 1330 par la construction d’une chapelle et puis en 1847 par des travaux d’agrandissement, en 1893 par la mise en place de trois scènes figuratives peintes et en 1969/1970 par la réfection des parements. Grâce à la participation des St Cyriens, en 1839, l’Eglise a été dotée d’une seconde cloche prénommée Jeanne-Marguerite, qui a rejoint la cloche Jeanne-Baptiste Bernard. Une légende dit que le Retable de notre église aurait été une prise de guerre napoléonienne ramenée par un de ses officiers. Une restauration a été réalisé en 2023/2024. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

©Jean-Rémy Juthier