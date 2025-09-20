Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine Rue des Loges Blaye

Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine

Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye Gironde

Pour les journées du patrimoine 2025, la chapelle Sainte-Luce est ouvertes au public de 8h à 18h. L’association Confluences vous permettra de voir l’évolution des travaux. Découvrez le chantier de rénovation et les travaux effectués par l’équipe de bénévoles de l’association gestionnaire. Repas partagé le vendredi 19 septembre de 18h à 22h. .

Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

