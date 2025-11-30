Portes ouvertes à l’Eglise St Matthieu Colmar

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14

Portes ouvertes pour un moment de silence ou d’échange

Portes ouvertes pour un moment de silence et d’échange. .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr

English :

Open doors for a moment of silence or exchange

German :

Offene Türen für einen Moment der Stille oder des Austauschs

Italiano :

Aprire le porte per un momento di silenzio o di discussione

Espanol :

Puertas abiertas para un momento de silencio o debate

L’événement Portes ouvertes à l’Eglise St Matthieu Colmar a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de Colmar