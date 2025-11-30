Portes ouvertes à l’Eglise St Matthieu Colmar
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date :
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14
Portes ouvertes pour un moment de silence ou d’échange
English :
Open doors for a moment of silence or exchange
German :
Offene Türen für einen Moment der Stille oder des Austauschs
Italiano :
Aprire le porte per un momento di silenzio o di discussione
Espanol :
Puertas abiertas para un momento de silencio o debate
