Portes ouvertes à l’EICMI Châteauroux

Portes ouvertes à l’EICMI

3 Place de la Gare Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez les métiers de la composition de musique de films en présence de Julie Gayet.

Samedi 7 février 2026, l’EICMI, l’École internationale de composition de musique à l’image, organise une journée portes ouvertes à Châteauroux. Une journée immersive, gratuite et ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir les métiers de la composition de musique pour le cinéma, le film d’animation, les séries et le jeu vidéo, ainsi que le fonctionnement concret de l’école.

Cette journée aura lieu en présence de la marraine de l’EICMI, Julie Gayet, comédienne, réalisatrice et productrice de cinéma. Passionnée de musique et de cinéma, elle a créé et dirige le Festival Sœurs Jumelles entièrement dédié à la musique à l’image. .

English :

Find out more about film music composition with Julie Gayet.

