Portes Ouvertes à l’EMMDD Obernai

Début : Samedi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 16:00:00

2025-08-30

Découvrez l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin, son bâtiment, les disciplines qui y sont enseignées et allez à la rencontre des professeurs à l’occasion cette opération Portes Ouvertes !

Venez découvrir l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai, son bâtiment, les disciplines qui y sont enseignées et allez à la rencontre des professeurs à l’occasion l’après-midi Portes Ouvertes de l’EMMDD.

Toutes les questions que vous pourriez vous poser trouveront une réponse et vous pourrez même en profiter pour procéder à une inscription à l’une ou l’autre de nos activités (sous réserve de places encore disponibles dans la discipline ou sur le créneau horaire choisi). .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

English :

Discover the Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin, its building, the disciplines taught and meet the teachers during this Open House!

German :

Entdecken Sie die Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin, ihr Gebäude, die Fächer, die dort unterrichtet werden, und lernen Sie die Lehrer anlässlich der Operation der offenen Tür kennen!

Italiano :

Scoprite di più sull’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin, il suo edificio, le discipline insegnate e incontrate gli insegnanti in questo Open Day!

Espanol :

Descubra la Escuela Municipal de Música, Danza y Diseño, su edificio, las disciplinas que se imparten y conozca a los profesores en esta jornada de puertas abiertas

