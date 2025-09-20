Portes ouvertes à L’Envol des Pionniers L’Envol des pionniers Toulouse

Portes ouvertes à L’Envol des Pionniers 20 et 21 septembre L’Envol des pionniers Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire pour les initiations au carnet de voyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

✈️ Une journée à L’Envol des Pionniers

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre, L’Envol des Pionniers vous invite à redécouvrir l’épopée de l’Aéropostale à travers son exposition permanente et à explorer l’élégance d’Air France grâce à la nouvelle exposition temporaire.

Une programmation immersive et créative vous attend :

Initiation au carnet de voyage (sur inscription)

Atelier d’écriture sensoriel

Exposition de carnets de voyage retraçant le parcours de la Ligne Aéropostale

Happenings musicaux des années folles

Défis de l’Aéropostale

L'Envol des pionniers 6 rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 Alors qu'aucun avion n'était encore capable de réaliser cet exploit, ils ont entrepris de traverser un désert, un océan et la deuxième plus haute montagne du monde afin de livrer le courrier plus rapidement… Pour cela, ils ont dû relever des défis humains et techniques considérables en ouvrant « La Ligne ».

Ce défi audacieux a réuni autour de Mermoz, Guillaumet, saint Exupéry et bien d’autres, des centaines d’hommes et de femmes dans une aventure incroyable !

Cent ans après son premier vol, plongez de nouveau dans la fabuleuse épopée de l’Aéropostale au sein de ses bâtiments historiques !

C’est ici, sur le site de l’Envol des Pionniers, que la grande histoire d’amour entre Toulouse et l’aviation a commencé !

© Pierre Carton