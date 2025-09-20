Portes ouvertes à l’Escargot du Maine Lieu Dit la Grande Anjubauderie Ballon-Saint Mars

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite commentée de l’élevage d’escargots, restauration et vente à la ferme.

Venez découvrir un élevage d’escargots au coeur de la Sarthe.

Restauration et buvette. Vente à la ferme. .

Lieu Dit la Grande Anjubauderie L’Escargot du Maine Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 36 30

English :

Guided tour of the snail farm, restaurant and farm sales.

German :

Kommentierte Besichtigung der Schneckenzucht, Verpflegung und Verkauf auf dem Bauernhof.

Italiano :

Visita guidata all’allevamento di lumache, ristorante e vendita in azienda.

Espanol :

Visita guiada a la granja de caracoles, restaurante y venta en la granja.

