Portes ouvertes à l’Escargot du Maine Lieu Dit la Grande Anjubauderie Ballon-Saint Mars

Portes ouvertes à l’Escargot du Maine
Lieu Dit la Grande Anjubauderie L’Escargot du Maine Ballon-Saint Mars Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Visite commentée de l’élevage d’escargots, restauration et vente à la ferme.
Venez découvrir un élevage d’escargots au coeur de la Sarthe.
Restauration et buvette. Vente à la ferme. .
Lieu Dit la Grande Anjubauderie L’Escargot du Maine Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 36 30
English :
Guided tour of the snail farm, restaurant and farm sales.
German :
Kommentierte Besichtigung der Schneckenzucht, Verpflegung und Verkauf auf dem Bauernhof.
Italiano :
Visita guidata all’allevamento di lumache, ristorante e vendita in azienda.
Espanol :
Visita guiada a la granja de caracoles, restaurante y venta en la granja.
