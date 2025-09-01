Portes ouvertes à l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble Marlenheim
Portes ouvertes à l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble Marlenheim lundi 1 septembre 2025.
Portes ouvertes à l’Espace Sportif de la Porte du Vignoble
2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-09-01 16:15:00
Lundi 1er septembre 2025 à partir de 16h15 Portes ouvertes à l’espace Sportif de la Porte du Vignoble
– 16h15 Vinyasa Yoga
– 17h45 Qi Gong
Organisé par l’Association Bien-Être et Culture de la Porte du Vignoble. .
2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72 info@qigong-marlenheim.fr
