Portes ouvertes à l’Espace Yoga Espace Yoga Andernos-les-Bains lundi 1 septembre 2025.

Espace Yoga 13 Rue Nicéphore Niépce Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-05

2025-09-01

Jenny, professeure de Hatha Yoga, Vinyasa, et yoga restauratif, formée et certifiée auprès de Cyril Moreau vous propose des cours de Hatha yoga, yoga doux et yoga prénatal, en petit groupe, dans un lieu chaleureux et convivial situé dans la zone artisanale.

Portes ouvertes à l’espace Yoga avec 3 séances d’essai offertes pour 3 styles de yoga différents ! offre réservée aux nouveaux participants habitant la COBAN.

Inscriptions auprès de Jenny. .

Espace Yoga 13 Rue Nicéphore Niépce Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 37 64

