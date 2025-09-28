Portes ouvertes à l’étang des Sources de Saint-Pierre-de-Mailloc Valorbiquet -1ère édition Saint Pierre de Mailloc Valorbiquet

Portes ouvertes à l’étang des Sources de Saint-Pierre-de-Mailloc Valorbiquet -1ère édition Saint Pierre de Mailloc Valorbiquet dimanche 28 septembre 2025.

Début : 2025-09-28 11:45:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

L’étang des sources, situé à Saint-Pierre-de-Mailloc- Valorbiquet, vous ouvre ses portes le dimanche 28 septembre 2025.

Au programme

11h45 pot de bienvenue offert

Le midi repas moules-frites / sur réservation

De 15h à 17h balade à poney avec les chevaux de Marolles

et pleins d’autres animations tout au long de la journée ( zumba, cerceau aérien, pôle dance, vente et dégustation de produits locaux, …) .

Saint Pierre de Mailloc Etang des sources Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 68 65 57 22

English : Portes ouvertes à l’étang des Sources de Saint-Pierre-de-Mailloc Valorbiquet -1ère édition

L’étang des sources, located in Saint-Pierre-de-Mailloc- Valorbiquet, opens its doors on Sunday, September 28, 2025.

German : Portes ouvertes à l’étang des Sources de Saint-Pierre-de-Mailloc Valorbiquet -1ère édition

Der Étang des sources in Saint-Pierre-de-Mailloc- Valorbiquet öffnet am Sonntag, den 28. September 2025, seine Pforten für Sie.

Italiano :

L’Etang des Sources di Saint-Pierre-de-Mailloc- Valorbiquet aprirà le porte ai visitatori domenica 28 settembre 2025.

Espanol :

El Etang des Sources de Saint-Pierre-de-Mailloc- Valorbiquet abrirá sus puertas a los visitantes el domingo 28 de septiembre de 2025.

