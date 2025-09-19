Portes ouvertes à l’Habitation Massieux habitation Massieux Bouillante

Portes ouvertes à l’Habitation Massieux habitation Massieux Bouillante vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

Ouverture libre pour les 3 journées européennes du patrimoine. Echanges et partages avec les résidents.

habitation Massieux habitation Massieux Bouillante 97125 Guadeloupe Guadeloupe 0590988980 http://www.habitation-massieux.com/ L’Habitation Massieux est une demeure historique fin XIX transformée en chambres d’hôtes par Francois (alias Fofo) et Monique il y a plus de 40 ans. Le vaste espace qui entoure la demeure est composé notamment de la palmeraie la plus dense et diversifiée de Guadeloupe ( plus de 600 palmiers et près de 70 variétés différentes). L’ensemble en fait un lieu unique, calme et reposant. Parking le long de la route dans le sens de la descente.

