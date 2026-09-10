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Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics, Hôtel de Ville Lille, Lille

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville Lille · Lille

Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics, Hôtel de Ville Lille, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville Lille
Adresse
Mairie de Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre, visites guidées sur réservation

Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics 18 et 19 septembre Hôtel de Ville Lille Nord

Entrée libre, visites guidées sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme divers teliers :
Mise en regard du patrimoine lillois et nabulsi
Réalisation de mosaïque participative en Lego®
Atelier archéozoologie : que nous racontent les ossements animaux ?
Ardoise magique !
Jeux traditionnels d’hier et d’aujourd’hui

Sur réservation (jepm.lille.fr) :
Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit quinquin
Visite guidée théâtrale : l’Hôtel de Ville vu par les enfants !
Visite guidée
Visite guidée en LSF
Visite guidée des Archives municipales

Le vendredi 18 inauguration des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, suivie de l’inauguration de l’exposition « Le Comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans ! », d’une déambulation des géants et d’un concert de chants ouvriers du Nord par la compagnie Terreau d’Artistes.

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]
Un temps dédié aux familles vous est proposé le samedi de 14h à 18h !

Daniel Rapaich Dicom ville de Lille

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