Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics, Hôtel de Ville Lille, Lille

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics 18 et 19 septembre Hôtel de Ville Lille Nord

Entrée libre, visites guidées sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme divers teliers :

Mise en regard du patrimoine lillois et nabulsi

Réalisation de mosaïque participative en Lego®

Atelier archéozoologie : que nous racontent les ossements animaux ?

Ardoise magique !

Jeux traditionnels d’hier et d’aujourd’hui

Sur réservation (jepm.lille.fr) :

Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit quinquin

Visite guidée théâtrale : l’Hôtel de Ville vu par les enfants !

Visite guidée

Visite guidée en LSF

Visite guidée des Archives municipales

Le vendredi 18 inauguration des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, suivie de l’inauguration de l’exposition « Le Comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans ! », d’une déambulation des géants et d’un concert de chants ouvriers du Nord par la compagnie Terreau d’Artistes.

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]

Un temps dédié aux familles vous est proposé le samedi de 14h à 18h !

Daniel Rapaich Dicom ville de Lille