Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics, Hôtel de Ville Lille, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville Lille · Lille
Informations pratiques
Portes ouvertes à l’Hôtel de Ville : Temps jeunes publics 18 et 19 septembre Hôtel de Ville Lille Nord
Entrée libre, visites guidées sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Au programme divers teliers :
Mise en regard du patrimoine lillois et nabulsi
Réalisation de mosaïque participative en Lego®
Atelier archéozoologie : que nous racontent les ossements animaux ?
Ardoise magique !
Jeux traditionnels d’hier et d’aujourd’hui
Sur réservation (jepm.lille.fr) :
Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit quinquin
Visite guidée théâtrale : l’Hôtel de Ville vu par les enfants !
Visite guidée
Visite guidée en LSF
Visite guidée des Archives municipales
Le vendredi 18 inauguration des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, suivie de l’inauguration de l’exposition « Le Comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans ! », d’une déambulation des géants et d’un concert de chants ouvriers du Nord par la compagnie Terreau d’Artistes.
Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]
Un temps dédié aux familles vous est proposé le samedi de 14h à 18h !
Daniel Rapaich Dicom ville de Lille
À voir aussi à Lille (Nord)
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