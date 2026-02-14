Portes ouvertes à l’IFC Alès, CFA IFC Alès, Alès

Portes ouvertes à l’IFC Alès Mercredi 25 mars, 13h30 CFA IFC Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T13:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T13:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

CFA IFC Alès 1292 Chemin de Trespeaux, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 40 92 »}, {« type »: « email », « value »: « ales@ifc.fr »}]

Alternance, formation initiale, formation continue, transition pro et VAE. Portes ouvertes Études