Portes Ouvertes à l’IFTO Cholet
Portes Ouvertes à l’IFTO Cholet vendredi 30 janvier 2026.
Portes Ouvertes à l’IFTO
1 rue de la Louisiane Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 16:30:00
fin : 2026-01-30 19:00:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31
Journées Portes Ouvertes
Vendredi 30/01/2026 de 16h30 à 19h
Samedi 31/01/2026 de 9h à 12h .
1 rue de la Louisiane Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 59 29 43 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes Ouvertes à l’IFTO Cholet a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme du Choletais