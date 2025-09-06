Portes ouvertes à l’IMEP et bourse aux livres Bourges

Portes ouvertes à l’IMEP et bourse aux livres

Boulevard Lahitolle Bourges Cher

Portes ouvertes et bourse aux livres à l’IMEP.

Le 6 septembre 2025, poussez les portes de l’IMEP entre 10h et 17h et plongez dans un univers d’apprentissage et de découvertes. Venez explorer les formations proposées en langues, vie digitale et numérique et préparation aux concours. Tout au long de la journée, les formateurs seront présents pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous accompagner dans la construction de votre projet.

Profitez également d’une bourse aux livres spécialement organisée pour l’événement. Romans en français et en langues étrangères, ouvrages spécialisés pour préparer vos concours, méthodes d’apprentissage efficace, c’est l’occasion parfaite d’enrichir votre bibliothèque.

Que vous soyez curieux, en réflexion sur votre projet ou prêt à vous lancer, cette journée portes ouvertes est faite pour vous. .

Boulevard Lahitolle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 58 00 imep@agglo-bourgesplus.fr

