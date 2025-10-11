Portes ouvertes à l’INRAE Domaine du Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée
Portes ouvertes à l’INRAE Domaine du Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 11 octobre 2025.
Portes ouvertes à l’INRAE
Domaine du Bois Maché 545 rue Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre de la fête de la science, la ferme expérimentale ouvre ses portes.
.
Domaine du Bois Maché 545 rue Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 30 08
English :
As part of the Science Festival, the experimental farm is opening its doors.
German :
Im Rahmen des Wissenschaftsfestes öffnet der Versuchsbetrieb seine Türen.
Italiano :
Nell’ambito della Festa della Scienza, la fattoria sperimentale apre le sue porte.
Espanol :
En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la granja experimental abre sus puertas.
L’événement Portes ouvertes à l’INRAE Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan