Portes ouvertes à l’INRAE Domaine du Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 11 octobre 2025.

Domaine du Bois Maché 545 rue Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Dans le cadre de la fête de la science, la ferme expérimentale ouvre ses portes.

Domaine du Bois Maché 545 rue Bois Maché Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 30 08

English :

As part of the Science Festival, the experimental farm is opening its doors.

German :

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes öffnet der Versuchsbetrieb seine Türen.

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Scienza, la fattoria sperimentale apre le sue porte.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la granja experimental abre sus puertas.

