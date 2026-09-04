Portes ouvertes à l’institut de formation Croix-Rouge Compétence de Châlons-en-Champagne Site de formation Croix-Rouge Compétence Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Portes ouvertes à l’institut de formation Croix-Rouge Compétence de Châlons-en-Champagne

Site de formation Croix-Rouge Compétence 56 Ter Avenue du Général Sarrail Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Tout public

Vous souhaitez vous orienter, vous former ou vous reconvertir dans les métiers de la santé et du social ?

L’institut de formation Croix-Rouge Compétence de Châlons-en-Champagne vous ouvre ses portes !

Venez découvrir les formations d’infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire ambulancier, assistant de soins en gérontologie, CPAS etc et visitez les locaux et équipements pédagogiques, échangez directement avec les formateurs et les apprenants.

Au programme

Présentation des formations et des métiers

Découverte des locaux et des équipements

Démonstrations et découverte de la simulation en santé

Rencontre avec les formateurs et les apprenants

Informations sur les modalités d’accès et le financement des formations

Échanges sur les débouchés professionnels et les possibilités de mobilité à l’étranger

Une occasion privilégiée de découvrir les métiers autour du soin, de poser toutes vos questions et de préparer votre projet de formation à Châlons-en-Champagne.

Public : étudiants, personnes en recherche d’orientation, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion et toute personne souhaitant découvrir les métiers de la santé et du social. .

Site de formation Croix-Rouge Compétence 56 Ter Avenue du Général Sarrail Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est chalons.competence-ge@croix-rouge.fr

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English : Portes ouvertes à l’institut de formation Croix-Rouge Compétence de Châlons-en-Champagne

L’événement Portes ouvertes à l’institut de formation Croix-Rouge Compétence de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne