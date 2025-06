Portes ouvertes à l’orchestre de la Lyre Mortuacienne Rue de la Glapiney Morteau 27 juin 2025 19:30

Doubs

Rue de la Glapiney
Local de la Lyre Mortuacienne
Morteau
Doubs

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

2025-06-27

Venez à notre rencontre dans notre local de répétition, vous pourrez découvrir notre société et nos activités, notre orchestre des jeunes musiciens et notre grand orchestre, et toutes nos possibilités de formation via l’Ecole de musique du Val de Morteau. La pratique de la musique est possible pour tous, enfants ou adultes, avec ou sans connaissances préalables, N’hésitez pas! .

Rue de la Glapiney Local de la Lyre Mortuacienne

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lalyre25500@hotmail.fr

