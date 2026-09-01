PORTES OUVERTES À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PÉRIPHÉRIE SUD-EST (PSE) Usine de production d’eau potable Périphérie Sud Est (PSE) Vieille-Toulouse

Informations pratiques

Vieille-Toulouse

PORTES OUVERTES À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PÉRIPHÉRIE SUD-EST (PSE)

Usine de production d’eau potable Périphérie Sud Est (PSE) 1 Betou Vieille-Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Sicoval organise samedi 19 septembre des visites de l’usine de production d’eau potable PSE à Vieille Toulouse, en partenariat avec Réseau31.

150 litres d’eau sont consommés par jour et par personne en moyenne en France. Mais **d’où vient cette eau et comment est-elle traitée avant d’arriver au robinet ?** Le Sicoval vous invite à **découvrir les sources de l’eau potable et les étapes de son traitement en visitant l’usine de production d’eau potable PSE à Vieille Toulouse.**

Accompagnées par les agents de [Réseau31](https://reseau31.fr/), gestionnaire de l’usine, vous suivrez les différentes étapes du traitement de l’eau, de son captage dans la Garonne à son arrivée à votre robinet.

Vous repartirez avec des astuces et bons plans pour réduire votre consommation et préserver cette ressource si précieuse.

Des kits hydro-économes seront offerts.

– Horaires des visites : **9h, 10h, 11h** (3 créneaux)

– Visite guidée d’une durée de **45 minutes**, en groupe de 15 personnes

– Parking sur place, gratuit

– **Inscription obligatoire** au plus tard le 17 septembre

Retrouvez les coordonnées GPS du lieu ici : [https://maps.app.goo.gl/U9kL3wMHKrqACcWv8](https://maps.app.goo.gl/U9kL3wMHKrqACcWv8) .

Usine de production d’eau potable Périphérie Sud Est (PSE) 1 Betou Vieille-Toulouse 31320 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark European Heritage Days, Sicoval is organizing tours of the PSE %E0 Vieille Toulouse drinking water treatment plant on Saturday, September 19, in partnership with Réseau31.

L’événement PORTES OUVERTES À L’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PÉRIPHÉRIE SUD-EST (PSE) Vieille-Toulouse a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE