Journées Portes Ouvertes à Naturapolis Lycée agricole de Châteauroux Naturapolis.

Au programme présentation de nos filières (professionnelles, technologiques, générales, apprentissage, formations adultes), rencontres avec nos équipes, ateliers, projets et découverte des métiers de demain. .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 19 61 49

English :

Naturapolis Open Days: Lycée agricole de Châteauroux Naturapolis.

