Portes ouvertes à Naturapolis Châteauroux samedi 7 février 2026.
Route de Velles Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07 2026-03-28
Journées Portes Ouvertes à Naturapolis Lycée agricole de Châteauroux Naturapolis.
Au programme présentation de nos filières (professionnelles, technologiques, générales, apprentissage, formations adultes), rencontres avec nos équipes, ateliers, projets et découverte des métiers de demain. .
Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 19 61 49
English :
Naturapolis Open Days: Lycée agricole de Châteauroux Naturapolis.
