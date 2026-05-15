Plaine

Portes ouvertes à Niargoutte

346 Chemin de Niargoutte Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Nous vous ouvrons les portes du jardin pour une journée conviviale ! Au programme Visites libres du jardin, vente de plantes, produits artisanaux & locaux, …

L’occasion de venir flâner, échanger, découvrir des végétaux, rencontrer des artisans et profiter simplement d’un moment apaisant dans un cadre naturel unique. .

346 Chemin de Niargoutte Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 07 63 87 lafermedeniargoutte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes à Niargoutte Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche