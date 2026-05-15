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Portes ouvertes à Niargoutte Plaine

Portes ouvertes à Niargoutte Plaine

Portes ouvertes à Niargoutte Plaine dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 346 Chemin de Niargoutte

Ville : 67420 Plaine

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plaine

Portes ouvertes à Niargoutte

346 Chemin de Niargoutte Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Nous vous ouvrons les portes du jardin pour une journée conviviale ! Au programme Visites libres du jardin, vente de plantes, produits artisanaux & locaux, …
L’occasion de venir flâner, échanger, découvrir des végétaux, rencontrer des artisans et profiter simplement d’un moment apaisant dans un cadre naturel unique.   .

346 Chemin de Niargoutte Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 07 63 87  lafermedeniargoutte@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes à Niargoutte Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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