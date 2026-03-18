Portes ouvertes à Scopéli Scopéli Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 10:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

La coopérative Scopéli – Supermarché coopératif et participatif de Nantes – organise le 28 mars 2026 sa première journée Portes Ouvertes de l’année, un temps fort ouvert à tous et toutes pour découvrir le magasin et le projet coopératif. Mais aussi de nombreuses animations proposées avec la complicité de producteurs et productrices locaux.

Scopéli Rezé 44400



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