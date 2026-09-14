Portes Ouvertes – « À table à Moré » Morcenx-la-Nouvelle
samedi 26 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Portes Ouvertes – « À table à Moré »
Domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez assister à la matinée « porte ouverte sur le domaine de Moré.
Au programme expositions, ateliers cuisine, baby gym parents-enfants, visite des serres maraîchères et du restaurant scolaire, ferme pédagogique et animations avec les « Moutons du Brassenx ».
Venez assister à la matinée « porte ouverte sur le domaine de Moré.
Au programme expositions, ateliers cuisine, baby gym parents-enfants, visite des serres maraîchères et du restaurant scolaire, ferme pédagogique et animations avec les « Moutons du Brassenx ».
Entrée libre et gratuite, repas partagé offert à tous. .
Domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 19 00 mairie@morcenxlanouvelle.fr
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English : Portes Ouvertes – « À table à Moré »
Come join us for the « Open House » at the Moré estate.
The program includes exhibits, cooking workshops, parent-child baby gym, tours of the vegetable greenhouses and the school cafeteria, an educational farm, and activities with the “Moutons du Brassenx.”
L’événement Portes Ouvertes – « À table à Moré » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx
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