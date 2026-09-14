Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Portes Ouvertes – « À table à Moré »

Domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez assister à la matinée « porte ouverte sur le domaine de Moré.

Au programme expositions, ateliers cuisine, baby gym parents-enfants, visite des serres maraîchères et du restaurant scolaire, ferme pédagogique et animations avec les « Moutons du Brassenx ».

Venez assister à la matinée « porte ouverte sur le domaine de Moré.

Au programme expositions, ateliers cuisine, baby gym parents-enfants, visite des serres maraîchères et du restaurant scolaire, ferme pédagogique et animations avec les « Moutons du Brassenx ».

Entrée libre et gratuite, repas partagé offert à tous. .

Domaine de moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 19 00 mairie@morcenxlanouvelle.fr

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English : Portes Ouvertes – « À table à Moré »

Come join us for the « Open House » at the Moré estate.

The program includes exhibits, cooking workshops, parent-child baby gym, tours of the vegetable greenhouses and the school cafeteria, an educational farm, and activities with the “Moutons du Brassenx.”

L’événement Portes Ouvertes – « À table à Moré » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morcenx