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Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes

Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes

Portes ouvertes à tous et fête du club d’aviron Léo Lagrange Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Club Léo Lagrange Nantes Aviron

Adresse : 9 Chemin de Belle Ile

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit Baptêtes d'aviron, jeux et concert gratuitsConsommations sur place payantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 14:00 – 23:59
Gratuit : oui Gratuit Baptêtes d’aviron, jeux et concert gratuitsConsommations sur place payantes Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

De 14h à 20h, venez découvrir l’aviron à travers des initiations gratuites ouvertes à tous !Pour les enfants et les adultes !Au programme : jeux en bois, palet, buvette, gourmandises et concert live du groupe Revival à 20H30 pour une ambiance festive au bord de l’eau.Entre amis ou en famille, venez profiter d’un bel après-midi à Léo lagrange Aviron ! ??????????AU PROGRAMME DE LA JOURNEE (animations gratuites ouvertes à tous) : Baptêmes d’aviron (14h – 20h)Concours d’ergomètre (19h – 20h)Jeux de palet et jeux en bois (14h/20h)Chateau gonflable (14h-20h)Apéritif offert par le clubConcert de rock (20h30)

Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 93 07 59 https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/page/1717418-accueil


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