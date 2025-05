Portes ouvertes Ablawa Les Danses d’Ailleurs – Nantes Centre et Quartiers Nantes, 21 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 17:00 – 19:30

Gratuit : non Tarifs (déduit en cas d’inscription) : 10 € pour les cours ados / adultes5 € pour les cours enfants Réservation par mail ou téléphone : secretariat.ablawa@gmail.com contact.ablawa@gmail.com 06 59 53 06 90 / 06 99 77 45 40 Adultes Ados Enfants

Envie de bouger, de vibrer et de (re)découvrir l’expression corporelle à travers les rythmes africains ? Venez tester nos cours lors de portes ouvertes ! Le programme des cours : Danse africaine (ados adultes) : lundi à 19h30 Gymnase IV de Malakoff, Rue d’Angleterre Afrogym : mardi à 19h15 à la Maison de Quartier de Doulou, Rue de la Basse chenaie Afrogym : mercredi à 18h15 au Centre Socioculturel Beaulieu, Rue Marc Vaubourgoin Eveil danse africaine ( 4 ans) : mardi à 18h à la Maison de Quartier de Doulon, Rue de la Basse chenaie Initiation danse africaine ( 6 ans) : mercredi à 17h au Centre Socioculturel Beaulieu, Rue Marc Vaubourgoin Viens danser, transpirer et t’exprimer avec nous dans la bonne humeur, l’énergie et le partage !

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

0659530690 https://ablawa.fr/ https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fablawa.danse.africaine%2F&is_from_rle