Portes ouvertes Aéroclub – rue Nationale Chanteheux, 17 mai 2025 14:00, Chanteheux.

Meurthe-et-Moselle

Portes ouvertes Aéroclub rue Nationale Aéroclub de Lorraine Chanteheux Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’aéroclub de Lorraine s’associe à la FFA et vous ouvre ses portes le week-end des 17 et 18 mai 2025 de 14h00 à 18h00 les 2 jours.

Présentation de l’Aéroclub de Lorraine et de ses appareils (avions + ULM).

Informations pour les jeunes qui voudraient s’inscrire au BIA et faire une carrière dans l’aéronautique.

Informations pour tous ceux qui souhaitent avoir des détails sur les différentes formations.

Vols de découvertes. Vente de boissons + glaces.Tout public

0 .

rue Nationale Aéroclub de Lorraine

Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 10 08 aeroclubdelorraine@gmail.com

English :

The Aéroclub de Lorraine is joining forces with the FFA to open its doors to you on the weekend of May 17 and 18, 2025, from 2:00 pm to 6:00 pm on both days.

Presentation of the Aéroclub de Lorraine and its aircraft (planes + microlights).

Information for young people wishing to take the BIA and pursue a career in aeronautics.

Information for those wishing to find out more about the various training courses.

Discovery flights. Sale of drinks + ice creams.

German :

Der Aeroclub de Lorraine schließt sich der FFA an und öffnet Ihnen am Wochenende des 17. und 18. Mai 2025 an beiden Tagen von 14.00 bis 18.00 Uhr seine Türen.

Vorstellung des Aéroclub de Lorraine und seiner Flugzeuge (Flugzeuge + ULM).

Informationen für Jugendliche, die sich für die BIA-Prüfung anmelden und eine Karriere in der Luftfahrt anstreben möchten.

Informationen für alle, die Details zu den verschiedenen Ausbildungen erfahren möchten.

Flüge zur Entdeckung von Flugzeugen. Verkauf von Getränken + Eis.

Italiano :

L’Aéroclub de Lorraine si unisce alla FFA per aprirvi le porte il fine settimana del 17 e 18 maggio 2025 dalle 14.00 alle 18.00 in entrambi i giorni.

Presentazione dell’Aéroclub de Lorraine e dei suoi velivoli (aerei + ultraleggeri).

Informazioni per i giovani che desiderano iscriversi al BIA e intraprendere una carriera nell’aviazione.

Informazioni per tutti coloro che desiderano informazioni sui vari corsi di formazione.

Voli di scoperta. Vendita di bevande e gelati.

Espanol :

El Aéroclub de Lorraine se une a la FFA para abrirle sus puertas el fin de semana del 17 y 18 de mayo de 2025 de 14.00 a 18.00 horas ambos días.

Presentación del Aéroclub de Lorraine y de sus aeronaves (aviones + ultraligeros).

Información para los jóvenes que deseen inscribirse en el BIA y seguir una carrera en la aviación.

Información para todos aquellos que deseen conocer los diferentes cursos de formación.

Vuelos de descubrimiento. Venta de bebidas y helados.

L’événement Portes ouvertes Aéroclub Chanteheux a été mis à jour le 2025-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS