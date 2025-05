Portes ouvertes Aéroclub du Beauvaisis – Tillé, 17 mai 2025 10:00, Tillé.

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-17

Comme chaque année, l’Aéroclub du Beauvaisis ouvre ses portes, ce sera les 17 et 18 mai de 10h à 19h.

Venez nombreux pour découvrir nos installations et nos avions, discuter avec des pilotes, découvrir les métiers de l’aéronautique, et bien sûr, voler ! 0 .

Route de l’Aéroport

Tillé 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 22 73

