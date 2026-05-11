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Portes ouvertes aéroclub d’Ussel Saint-Exupéry-les-Roches

Portes ouvertes aéroclub d’Ussel Saint-Exupéry-les-Roches

Portes ouvertes aéroclub d’Ussel Saint-Exupéry-les-Roches samedi 13 juin 2026.

Ville : 19200 Saint-Exupéry-les-Roches

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Exupéry-les-Roches

Portes ouvertes aéroclub d’Ussel

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

L’aéroclub d’Ussel vous invite à ses journées portes ouvertes avec au programme baptêmes de l’air (avion et ULM), visite des installations,.

Buvette et restauration sur place   .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 18 57 

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English : Portes ouvertes aéroclub d’Ussel

L’événement Portes ouvertes aéroclub d’Ussel Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze