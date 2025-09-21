Portes Ouvertes Aéroport de Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil
Portes Ouvertes Aéroport de Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil dimanche 21 septembre 2025.
Portes Ouvertes Aéroport de Cherbourg-Manche
Aéroport Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil Manche
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Présence
– d’utilisateurs de la plateforme,
– de l’office de tourisme du Cotentin,
– du Ministère des Armées,
– d’acteurs locaux.
Exposition historique de photos de véhicules.
Exposition statique d’un hélicoptère H160 de la Marine Nationale (sous réserve de disponibilité).
Restauration sur place .
Aéroport Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie
