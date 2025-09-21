Portes Ouvertes Aéroport de Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil

Portes Ouvertes Aéroport de Cherbourg-Manche

Aéroport Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil Manche

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Présence

– d’utilisateurs de la plateforme,

– de l’office de tourisme du Cotentin,

– du Ministère des Armées,

– d’acteurs locaux.

Exposition historique de photos de véhicules.

Exposition statique d’un hélicoptère H160 de la Marine Nationale (sous réserve de disponibilité).

Restauration sur place .

Aéroport Cherbourg-Manche Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie

