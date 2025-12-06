PORTES OUVERTES AFPMA FORMATION AFPMA FORMATION Péronnas

PORTES OUVERTES AFPMA FORMATION Samedi 6 décembre, 08h30 AFPMA FORMATION Ain

Découvrez Votre Avenir à l’AFPMA : Portes Ouvertes 2025 !

Collégiens, Lycéens, Etudiants, demandeurs d’emploi ? Oui, vous qui cherchez la formation qui fera la différence. Vous avez déjà pensé à visiter l’AFPMA Pôle Formation de l’Ain ?

Si ce n’est pas encore fait, c’est le moment ou jamais de venir nous voir ! On vous invite à nos Portes Ouvertes pour une immersion totale dans l’univers des métiers qui recrutent.

A votre agenda :

Samedi 6 décembre 2025

Horaires : De 8h30 à 12h30

Lieu : AFPMA Pôle Formation de l’Ain, 1 allée des Tyrandes 01960 Péronnas

Pourquoi ces Portes Ouvertes sont faites pour vous ? Parce que votre avenir mérite d’être exploré dans les moindres détails, et que ça se passe ici, chez nous ! Vous n’avez pas envie de passer votre vie derrière un bureau ? Vous rêvez de construire, réparer, innover, ou manager ?

Chez nous, on forme à tous ces métiers qui font bouger le monde. Nos Domaines de Formation

Bureau d’études

Chaudronnerie

Électrotechnique – Électricité

Fabrication additive

Informatique & Bureautique

Logistique

Maintenance

Management & Gestion de projet

Mécanique Usinage

Métrologie

Organisation industrielle

Production industrielle

Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)

Soudage

Technico-commercial

Ce qui vous attend lors de nos Portes Ouvertes : Visites immersives Rencontres formateurs & apprentis

Conseil / orientation

On vous attend nombreux

