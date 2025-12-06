PORTES OUVERTES AFPMA FORMATION AFPMA FORMATION Péronnas
Découvrez Votre Avenir à l’AFPMA : Portes Ouvertes 2025 !
Collégiens, Lycéens, Etudiants, demandeurs d’emploi ? Oui, vous qui cherchez la formation qui fera la différence. Vous avez déjà pensé à visiter l’AFPMA Pôle Formation de l’Ain ?
Si ce n’est pas encore fait, c’est le moment ou jamais de venir nous voir ! On vous invite à nos Portes Ouvertes pour une immersion totale dans l’univers des métiers qui recrutent.
A votre agenda :
Samedi 6 décembre 2025
Horaires : De 8h30 à 12h30
Lieu : AFPMA Pôle Formation de l’Ain, 1 allée des Tyrandes 01960 Péronnas
Pourquoi ces Portes Ouvertes sont faites pour vous ? Parce que votre avenir mérite d’être exploré dans les moindres détails, et que ça se passe ici, chez nous ! Vous n’avez pas envie de passer votre vie derrière un bureau ? Vous rêvez de construire, réparer, innover, ou manager ?
Chez nous, on forme à tous ces métiers qui font bouger le monde. Nos Domaines de Formation
- Bureau d’études
- Chaudronnerie
- Électrotechnique – Électricité
- Fabrication additive
- Informatique & Bureautique
- Logistique
- Maintenance
- Management & Gestion de projet
- Mécanique Usinage
- Métrologie
- Organisation industrielle
- Production industrielle
- Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE)
- Soudage
- Technico-commercial
Ce qui vous attend lors de nos Portes Ouvertes : Visites immersives Rencontres formateurs & apprentis
Conseil / orientation
On vous attend nombreux
AFPMA FORMATION 1 allée des tyrandes 01960 PERONNAS Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
PORTES OUVERTES Formation de l’industrie