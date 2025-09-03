Portes ouvertes | AGEFAC Compiègne

1 Rue de Normandie Compiègne Oise

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-09-03 17:00:00

2025-09-03

L’AGEFAC (association sportive, culturelle et de loisirs) à Compiègne ouvre ses portes le mercredi 03 septembre de 14h30 à 17h00.

L’occasion de rencontrer l’équipe pédagogique et de trouver une activité parmi toutes celles proposées. 0 .

1 Rue de Normandie Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 39 26 agefac@wanadoo.fr

