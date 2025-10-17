Portes ouvertes Agence d’Architecture ATELIER BMDG 8 Avenue Abel PIN Oraison

Portes ouvertes Agence d'Architecture ATELIER BMDG 17 et 18 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00 – 2025-10-17T12:00

Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T12:00

A l’occasion des « Journées nationales de l’architecture 2025 », l’agence « Atelier BMDG » organise deux journées portes ouvertes le vendredi 17 octobre 2025 de 9h à 12h – 14h 17h30 et samedi 18 octobre 2025 de 9h à 12h afin de pouvoir répondre à toutes vos questions sur vos futurs travaux et sur le métier d’architecte.

8 Avenue Abel PIN 8 Avenue Abel PIN 04700 Oraison Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Bruno MAURICE