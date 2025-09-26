Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Tiers Lieu l’Archipel Billère

Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Tiers Lieu l’Archipel Billère vendredi 26 septembre 2025.

Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Tiers Lieu l’Archipel 11 Rue de la Pléiade Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

25 septembre 31 octobre 2025

11ième édition du Mois de l’architecture “En pratique(s)”

Cet évènement explorera la diversité des approches, des visions et des méthodes de tous les acteurs du cadre de vie architectes, paysagistes,urbanistes, programmistes pour mettre en lumière l’étendue de leurs compétences et expertises.

Le Tiers Lieu l’Archipel, à Billère accueille, entre autres, quelques professionnels qui œuvrent à l’accompagnement du cadre de vie. Pour le mois de l’archi 2025, l’Archipel ouvre ses portes pour vous faire découvrir les professions de paysagiste-urbaniste (Bénédicte Ciry, Horizon Paysage Urbanisme), de bureau d’étude environnement (Baptiste Dulau Qui Plus Est) et d’architecte (Camille Maury m.archi). Ce sera l’occasion de parler démarches éco-responsables et réemploi, puisque le Tiers-lieu leur fait la part belle. .

Tiers Lieu l’Archipel 11 Rue de la Pléiade Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com

English : Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

German : Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

L’événement Portes ouvertes agence d’architecture « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Billère a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau