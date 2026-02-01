Portes ouvertes Aïkido Journée Internationale des Droits des Femmes Gymnase le dôme du Glandasse Die

Portes ouvertes Aïkido Journée Internationale des Droits des Femmes

Gymnase le dôme du Glandasse Dojo du gymnase municipal Die Drôme

Début : 2026-02-28 10:45:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-02-28 2026-03-04 2026-03-07

La FFAB organise, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, des journées portes ouvertes au sein des clubs affiliés. Ainsi, L’Aïkikaï Du Diois vous invite à participer à un, deux ou trois cours gratuits au Dojo municipal de Die.

Gymnase le dôme du Glandasse Dojo du gymnase municipal Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 10 26 50 contact@aikikai-du-diois.org

English :

To mark International Women’s Rights Day, the FFAB is organizing open days at its affiliated clubs. L’Aïkikaï Du Diois invites you to take part in one, two or three free classes at the municipal Dojo in Die.

