Portes Ouvertes Air Campus Troyes Barberey-Saint-Sulpice samedi 20 septembre 2025.

Aéroport de Troyes en Champagne Barberey-Saint-Sulpice Aube

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Durant cette journée, il vous sera possible d’effectuer baptêmes de l’air , vols d’initiation mais aussi de visiter des avions en statique. Des visites de la tour de contrôle seront également possible.



Buvette* & restauration rapide.

Une tombola organisée avec 2 baptêmes de l’air et beaucoup d’autres lots !



Tous les membres de l’association seront présents pour répondre à vos questions sur l’aéronautique et sur comment devenir pilote privé (Formation théorique, pratique, tarif).



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via Facebook, le formulaire de notre site internet ou par téléphone.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Aéroport de Troyes en Champagne Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 13 71 20 11 eric.tabare@orange.fr

