PORTES OUVERTES Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
2026-03-18
Découvrez l’Atelier public d’Arts Plastiques d’Allonnes lors de notre journée portes ouvertes le 18 mars !
Que vous soyez passionné d’art ou simplement curieux, cette occasion unique vous permettra de rencontrer nos artistes, d’explorer nos ateliers et d’assister à des démonstrations.
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment convivial et enrichissant !
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Où ? Ateliers d’Arts Plastiques d’Allonnes
Quand ? Le MERCREDI 18 MARS
de 14H à 17H
GRATUIT
– Découverte des ateliers de dessin, peinture, sculpture, modelage, art du verre, créa’numérique, ect.
à partir de 16H30
– Rencontre-Vernissage de l’exposition Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ? dans le cadre du programme associé du Festival Les Photographiques. .
Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr
English :
Discover the Atelier public d’Arts Plastiques d’Allonnes at our open day on March 18!
