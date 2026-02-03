PORTES OUVERTES Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

PORTES OUVERTES

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

Découvrez l’Atelier public d’Arts Plastiques d’Allonnes lors de notre journée portes ouvertes le 18 mars !

Que vous soyez passionné d’art ou simplement curieux, cette occasion unique vous permettra de rencontrer nos artistes, d’explorer nos ateliers et d’assister à des démonstrations.

Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment convivial et enrichissant !

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Où ? Ateliers d’Arts Plastiques d’Allonnes

Quand ? Le MERCREDI 18 MARS

de 14H à 17H

GRATUIT

– Découverte des ateliers de dessin, peinture, sculpture, modelage, art du verre, créa’numérique, ect.

à partir de 16H30

– Rencontre-Vernissage de l’exposition Avec quoi brûles-tu là de m’éblouir ? dans le cadre du programme associé du Festival Les Photographiques. .

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

Discover the Atelier public d’Arts Plastiques d’Allonnes at our open day on March 18!

