PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis

PORTES OUVERTES ALSH ADOS

PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis vendredi 26 septembre 2025.

PORTES OUVERTES ALSH ADOS

Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

Assistez aux portes ouvertes de l’ALSH Ados.

Un temps convivial pour échanger et découvrir l’adolescence avec les présences de:
– Camille, directrice de l’ALSH Ados
– Emilie, la référente famille
– Justine, de la ligue de l’enseignement

Goûter offert.
Assistez aux portes ouvertes de l’ALSH Ados.

Un temps convivial pour échanger et découvrir l’adolescence avec les présences de:
– Camille, directrice de l’ALSH Ados
– Emilie, la référente famille
– Justine, de la ligue de l’enseignement

Goûter offert.   .

Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41  mozaika@sangonis.fr

English :

Attend the ALSH Teen Open House.

A convivial time to exchange ideas and find out more about adolescence, with the presence of..:
– Camille, director of ALSH Ados
– Emilie, family advisor
– Justine, from the Ligue de l’enseignement

Snack offered.

German :

Besuchen Sie den Tag der offenen Tür des ALSH Teens.

Eine gesellige Zeit, um sich auszutauschen und die Jugend zu entdecken, mit der Anwesenheit von:
– Camille, Leiterin des ALSH Ados
– Emilie, die Familienreferentin
– Justine von der Unterrichtsliga

Kostenloser Imbiss.

Italiano :

Partecipare alla giornata aperta agli adolescenti dell’ALSH.

Un’occasione amichevole per parlare e scoprire di più sull’adolescenza, con la presenza di:
– Camille, direttrice del Centro sportivo e ricreativo per adolescenti
– Emilie, consulente familiare
– Justine, della Ligue de l’enseignement

Merenda offerta.

Espanol :

Asista a la Jornada de Puertas Abiertas para Adolescentes de ALSH.

Una oportunidad amistosa para hablar y saber más sobre la adolescencia, con la presencia de:
– Camille, directora del centro de actividades para adolescentes
– Emilie, consejera familiar
– Justine, de la Ligue de l’enseignement

Merienda ofrecida.

L’événement PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT