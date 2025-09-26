PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis

PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis vendredi 26 septembre 2025.

PORTES OUVERTES ALSH ADOS

Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Assistez aux portes ouvertes de l’ALSH Ados.

Un temps convivial pour échanger et découvrir l’adolescence avec les présences de:

– Camille, directrice de l’ALSH Ados

– Emilie, la référente famille

– Justine, de la ligue de l’enseignement

Goûter offert.

Assistez aux portes ouvertes de l’ALSH Ados.

Un temps convivial pour échanger et découvrir l’adolescence avec les présences de:

– Camille, directrice de l’ALSH Ados

– Emilie, la référente famille

– Justine, de la ligue de l’enseignement

Goûter offert. .

Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

Attend the ALSH Teen Open House.

A convivial time to exchange ideas and find out more about adolescence, with the presence of..:

– Camille, director of ALSH Ados

– Emilie, family advisor

– Justine, from the Ligue de l’enseignement

Snack offered.

German :

Besuchen Sie den Tag der offenen Tür des ALSH Teens.

Eine gesellige Zeit, um sich auszutauschen und die Jugend zu entdecken, mit der Anwesenheit von:

– Camille, Leiterin des ALSH Ados

– Emilie, die Familienreferentin

– Justine von der Unterrichtsliga

Kostenloser Imbiss.

Italiano :

Partecipare alla giornata aperta agli adolescenti dell’ALSH.

Un’occasione amichevole per parlare e scoprire di più sull’adolescenza, con la presenza di:

– Camille, direttrice del Centro sportivo e ricreativo per adolescenti

– Emilie, consulente familiare

– Justine, della Ligue de l’enseignement

Merenda offerta.

Espanol :

Asista a la Jornada de Puertas Abiertas para Adolescentes de ALSH.

Una oportunidad amistosa para hablar y saber más sobre la adolescencia, con la presencia de:

– Camille, directora del centro de actividades para adolescentes

– Emilie, consejera familiar

– Justine, de la Ligue de l’enseignement

Merienda ofrecida.

L’événement PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT