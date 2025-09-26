PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis
PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis vendredi 26 septembre 2025.
PORTES OUVERTES ALSH ADOS
Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Assistez aux portes ouvertes de l’ALSH Ados.
Un temps convivial pour échanger et découvrir l’adolescence avec les présences de:
– Camille, directrice de l’ALSH Ados
– Emilie, la référente famille
– Justine, de la ligue de l’enseignement
Goûter offert.
Au rez-de-chausée Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
Attend the ALSH Teen Open House.
A convivial time to exchange ideas and find out more about adolescence, with the presence of..:
– Camille, director of ALSH Ados
– Emilie, family advisor
– Justine, from the Ligue de l’enseignement
Snack offered.
German :
Besuchen Sie den Tag der offenen Tür des ALSH Teens.
Eine gesellige Zeit, um sich auszutauschen und die Jugend zu entdecken, mit der Anwesenheit von:
– Camille, Leiterin des ALSH Ados
– Emilie, die Familienreferentin
– Justine von der Unterrichtsliga
Kostenloser Imbiss.
Italiano :
Partecipare alla giornata aperta agli adolescenti dell’ALSH.
Un’occasione amichevole per parlare e scoprire di più sull’adolescenza, con la presenza di:
– Camille, direttrice del Centro sportivo e ricreativo per adolescenti
– Emilie, consulente familiare
– Justine, della Ligue de l’enseignement
Merenda offerta.
Espanol :
Asista a la Jornada de Puertas Abiertas para Adolescentes de ALSH.
Una oportunidad amistosa para hablar y saber más sobre la adolescencia, con la presencia de:
– Camille, directora del centro de actividades para adolescentes
– Emilie, consejera familiar
– Justine, de la Ligue de l’enseignement
Merienda ofrecida.
L’événement PORTES OUVERTES ALSH ADOS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT