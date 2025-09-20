Portes ouvertes ! Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Rennes

Portes ouvertes ! Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Rennes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Portes ouvertes ! de l’ancienne prison Jacques-Cartier. Découvrez le site, son passé, son avenir.

Visites libres, gratuites et sans réservation de 13h à 18h.

Visites guidées, gratuites, matin et soir, sur réservation auprès de Destination Rennes.

Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes 56 boulevard Jacques Cartier, 35032, Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://tourisme-rennes.com https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/LivretA5_nume%CC%81rique_prison-Jacques-Cartier_2022_BAT.pdf Maison d’arrêt de Rennes – Ancienne prison des hommes édifiée à Rennes en 1898

Journées européennes du patrimoine 2025

Anne-Cécile Estève pour Rennes, Ville et Métropole