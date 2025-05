PORTES OUVERTES ANNIVERSAIRE CANARDISES – Condé-en-Brie, 31 mai 2025 07:00, Condé-en-Brie.

PORTES OUVERTES ANNIVERSAIRE CANARDISES

PORTES OUVERTES ANNIVERSAIRE CANARDISES

La team Canardises a le plaisir de vous convier à ses portes ouvertes anniversaire voilà déjà 30 ans que les Canardises ont été créées !

30 ans de canards, de projets, de rencontres, de partage, de créations, de dégustations. 30 ans avec et grâce à vous !

Alors, on vous donne rendez-vous les 31 mai et 1er juin prochains…

Horaires

– 31 mai 14 h à 19 h

– 1 juin de 10 h à 18 h

Source Facebook Canardises des trois vallées 34 .

2 Rue du Cahot

Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 74 96 contact@canardises.fr

