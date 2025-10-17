Portes ouvertes : architecture de terre crue en rénovation de l’habitat Abbaye de la Trinité Fécamp

Portes ouvertes : architecture de terre crue en rénovation de l’habitat Abbaye de la Trinité Fécamp vendredi 17 octobre 2025.

Portes ouvertes : architecture de terre crue en rénovation de l’habitat 17 et 19 octobre Abbaye de la Trinité Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Découverte d’une innovation locale en rénovation de l‘habitat :

la brique de terre/liège compressée BRIKLIEGE fabriquée en

Seine-Maritime.

Un moment convivial pour échanger autour des enjeux de l’éco

construction et rencontrer les acteurs du projet.

N’hésitez pas à nous écrire à :

contact@brikliege.fR

Abbaye de la Trinité Place du General Leclerc, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 04 18 97 95 »}] [{« link »: « mailto:contact@brikliege.fR »}] L’abbaye de la Trinité est l’une des plus anciennes et des plus puissantes de Normandie. Fondée au VIIe siècle, reconstruite après les invasions vikings par les ducs de Normandie, elle est célèbre dès le XIe siècle pour son pèlerinage du Précieux Sang. Outre sa vaste église abbatiale et ses anciens bâtiments conventuels (actuellement Hôtel de Ville) , il subsiste l’ancien moulin, situé sur l’enceinte fortifiée du XIIe siècle. Le bâtiment, d’origine médiévale, contrebuté au nord, figure sur les vues et plans des XVIIe et XVIIIe siècles et paraît attribué aux Anciens, c’est-à-dire des religieux non affiliés à la Congrégation de Saint-Maur. Le moulin se situe dans la partie est, sur le canal de la Voûte, partie du ruisseau de Ganzeville canalisée par les moines. Au début du XVIIIe siècle, la façade principale, au sud, a été reprise en lits alternés de brique et pierre avec arcades au rez-de-chaussée, la façade nord étant entièrement repercée.

