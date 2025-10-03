Portes ouvertes AROD Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay

Portes ouvertes AROD Chemin des Frères Boyer Saint-Didier-en-Velay vendredi 3 octobre 2025.

Chemin des Frères Boyer AROD Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-03

Équipez-vous pour l’automne ! L’atelier AROD vous ouvre ses portes.



Venez découvrir l’atelier et les passionnés qui confectionnent vos vêtements, des vêtements chauds et respirants pour la saison, fabrication 100 % française et de qualité.

Chemin des Frères Boyer AROD Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Equip yourself for autumn! The AROD workshop opens its doors to you.



Come and discover the workshop and the enthusiasts who make your garments, warm and breathable for the season, 100% French-made and of the highest quality.

German :

Rüsten Sie sich für den Herbst aus! Das AROD-Atelier öffnet seine Türen für Sie.



Entdecken Sie das Atelier und die leidenschaftlichen Menschen, die Ihre Kleidung herstellen. Warme und atmungsaktive Kleidung für die Jahreszeit, 100 % französische Herstellung und hohe Qualität.

Italiano :

Attrezzatevi per l’autunno! Il laboratorio AROD vi apre le porte.



Venite a scoprire l’atelier e gli appassionati che confezionano i vostri capi, caldi e traspiranti per la stagione, realizzati in Francia secondo standard di qualità al 100%.

Espanol :

¡Equípate para el otoño! El taller AROD te abre sus puertas.



Ven a descubrir el taller y a los apasionados que confeccionan tus prendas, prendas cálidas y transpirables para la temporada, fabricadas en Francia con un 100% de calidad.

