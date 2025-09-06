PORTES OUVERTES ARTISTIQUES CHATEAU D’ARTS Château d’arts Brissac Loire Aubance
Envie d’exprimer votre créativité ou de tester une nouvelle activité artistique ? Venez découvrir nos cours de peinture, sculpture, aquarelle, guitare, pastel, enluminure, mosaïque… Et bien plus encore !
Animations découvertes gratuites .
Château d’arts 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire association.chateau.lartiste@gmail.com
English :
Want to express your creativity or try out a new artistic activity? Come and discover our courses in painting, sculpture, watercolor, guitar, pastel, illumination, mosaic… And much more!
German :
Haben Sie Lust, Ihre Kreativität auszudrücken oder eine neue künstlerische Aktivität auszuprobieren? Entdecken Sie unsere Kurse in Malerei, Bildhauerei, Aquarell, Gitarre, Pastell, Buchmalerei, Mosaik… Und noch viel mehr!
Italiano :
Volete esprimere la vostra creatività o provare una nuova attività artistica? Venite a scoprire i nostri corsi di pittura, scultura, acquerello, chitarra, pastello, illuminazione e mosaico… E molto altro ancora!
Espanol :
¿Quiere expresar su creatividad o probar una nueva actividad artística? Venga a descubrir nuestros cursos de pintura, escultura, acuarela, guitarra, pastel, iluminación, mosaico… Y mucho más
