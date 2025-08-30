Portes ouvertes ASPTT Cholet
Portes ouvertes ASPTT Cholet samedi 30 août 2025.
Portes ouvertes ASPTT
65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-30 09:00:00
fin : 2025-08-30 12:30:00
2025-08-30
L’Association sportive pour toutes et tous organise ses traditionnelles portes ouvertes. Vous pourrez venir découvrir les 27 activités que l’association propose et vous inscrire pour la saison 2025-2026.
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
English :
The Association sportive pour toutes et tous is holding its traditional open house. Come and discover the 27 activities on offer and sign up for the 2025-2026 season.
Information on 02 41 58 77 58 or cholet@asptt.com
German :
Der Sportverein für alle und jeden organisiert seinen traditionellen Tag der offenen Tür. Sie können die 27 Aktivitäten, die der Verein anbietet, kennenlernen und sich für die Saison 2025-2026 anmelden.
Infos unter 02 41 58 77 58 oder cholet@asptt.com
Italiano :
L’Association sportive pour toutes et tous organizza i suoi tradizionali open day. Venite a scoprire le 27 attività proposte e a iscrivervi alla stagione 2025-2026.
Per maggiori informazioni, contattare il numero 02 41 58 77 58 o cholet@asptt.com
Espanol :
La Association sportive pour toutes et tous celebra sus tradicionales jornadas de puertas abiertas. Venga a descubrir las 27 actividades propuestas y a inscribirse en la temporada 2025-2026.
Para más información, póngase en contacto con el 02 41 58 77 58 o cholet@asptt.com
