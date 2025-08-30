Portes ouvertes ASPTT Cholet

Portes ouvertes ASPTT Cholet samedi 30 août 2025.

Portes ouvertes ASPTT

65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 12:30:00

2025-08-30

L’Association sportive pour toutes et tous organise ses traditionnelles portes ouvertes. Vous pourrez venir découvrir les 27 activités que l’association propose et vous inscrire pour la saison 2025-2026.

Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com

English :

The Association sportive pour toutes et tous is holding its traditional open house. Come and discover the 27 activities on offer and sign up for the 2025-2026 season.

Information on 02 41 58 77 58 or cholet@asptt.com

German :

Der Sportverein für alle und jeden organisiert seinen traditionellen Tag der offenen Tür. Sie können die 27 Aktivitäten, die der Verein anbietet, kennenlernen und sich für die Saison 2025-2026 anmelden.

Infos unter 02 41 58 77 58 oder cholet@asptt.com

Italiano :

L’Association sportive pour toutes et tous organizza i suoi tradizionali open day. Venite a scoprire le 27 attività proposte e a iscrivervi alla stagione 2025-2026.

Per maggiori informazioni, contattare il numero 02 41 58 77 58 o cholet@asptt.com

Espanol :

La Association sportive pour toutes et tous celebra sus tradicionales jornadas de puertas abiertas. Venga a descubrir las 27 actividades propuestas y a inscribirse en la temporada 2025-2026.

Para más información, póngase en contacto con el 02 41 58 77 58 o cholet@asptt.com

