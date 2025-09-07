Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT Metz

Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT Metz dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports

Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT 1 rue des Hauts Peupliers Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Venez seul ou en famille au Complexe Sportif de l’ASPTT Metz et découvrez nos différentes activités

– Baby sport (à partir de 18 mois),

– Badminton,

– Basket,

– Echecs,

– Floorball,

– GymFitness,

– Judo,

– Marche nordique,

– Padel,

– Self défense,

– tennis.

Initiations prévues pour tous (enfants, adultes et seniors) dans une ambiance conviviale.

Arrivées au fil de l’eau entre 10h et 16h30, quand vous voulez et sans inscription !Tout public

Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT 1 rue des Hauts Peupliers Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

Come alone or with your family to the ASPTT Metz Sports Complex and discover our different activities:

– Baby sport (from 18 months),

– Badminton

– Basketball,

– Chess,

– Floorball,

– GymFitness,

– Judo,

– Nordic Walking,

– Padel,

– Self defense,

– tennis.

Initiations for all (children, adults and seniors) in a friendly atmosphere.

Drop-in times: between 10 a.m. and 4.30 p.m., whenever you want and without registration!

German :

Kommen Sie allein oder mit der Familie in den Sportkomplex der ASPTT Metz und entdecken Sie unsere verschiedenen Aktivitäten:

– Babysport (ab 18 Monaten),

– Badminton,

– Basketball,

– Schach,

– Floorball,

– GymFitness,

– Judo,

– Nordic Walking,

– Padel,

– Selbstverteidigung,

– tennis.

Geplante Einführungen für alle (Kinder, Erwachsene und Senioren) in einer geselligen Atmosphäre.

Ankunft am Wasser: zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr, wann immer Sie wollen und ohne Anmeldung!

Italiano :

Venite da soli o con la famiglia al Complesso Sportivo ASPTT Metz e scoprite le nostre diverse attività:

– Baby sport (dai 18 mesi),

– Badminton

– Pallacanestro

– Scacchi

– Floorball,

– PalestraFitness,

– Judo,

– Nordic walking,

– Padel,

– Autodifesa,

– tennis.

Iniziative per tutti (bambini, adulti e anziani) in un’atmosfera amichevole.

Orari: dalle 10.00 alle 16.30, quando volete, senza obbligo di iscrizione!

Espanol :

Venga solo o en familia al Complejo Deportivo ASPTT Metz y descubra nuestras diferentes actividades:

– Deporte para bebés (a partir de 18 meses),

– Bádminton

– Baloncesto

– Ajedrez

– Floorball

– GimnasiaFitness,

– Judo,

– Marcha nórdica,

– Pádel,

– Defensa personal,

– tenis.

Iniciaciones para todos (niños, adultos y mayores) en un ambiente agradable.

Horarios: de 10:00 a 16:30, cuando lo desee, ¡sin inscripción previa!

