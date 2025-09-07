Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT Metz
Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT Metz dimanche 7 septembre 2025.
Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports
Complexe sportif des Hauts Peupliers ASPTT 1 rue des Hauts Peupliers Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Venez seul ou en famille au Complexe Sportif de l’ASPTT Metz et découvrez nos différentes activités
– Baby sport (à partir de 18 mois),
– Badminton,
– Basket,
– Echecs,
– Floorball,
– GymFitness,
– Judo,
– Marche nordique,
– Padel,
– Self défense,
– tennis.
Initiations prévues pour tous (enfants, adultes et seniors) dans une ambiance conviviale.
Arrivées au fil de l’eau entre 10h et 16h30, quand vous voulez et sans inscription !Tout public
0 .
English :
Come alone or with your family to the ASPTT Metz Sports Complex and discover our different activities:
– Baby sport (from 18 months),
– Badminton
– Basketball,
– Chess,
– Floorball,
– GymFitness,
– Judo,
– Nordic Walking,
– Padel,
– Self defense,
– tennis.
Initiations for all (children, adults and seniors) in a friendly atmosphere.
Drop-in times: between 10 a.m. and 4.30 p.m., whenever you want and without registration!
German :
Kommen Sie allein oder mit der Familie in den Sportkomplex der ASPTT Metz und entdecken Sie unsere verschiedenen Aktivitäten:
– Babysport (ab 18 Monaten),
– Badminton,
– Basketball,
– Schach,
– Floorball,
– GymFitness,
– Judo,
– Nordic Walking,
– Padel,
– Selbstverteidigung,
– tennis.
Geplante Einführungen für alle (Kinder, Erwachsene und Senioren) in einer geselligen Atmosphäre.
Ankunft am Wasser: zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr, wann immer Sie wollen und ohne Anmeldung!
Italiano :
Venite da soli o con la famiglia al Complesso Sportivo ASPTT Metz e scoprite le nostre diverse attività:
– Baby sport (dai 18 mesi),
– Badminton
– Pallacanestro
– Scacchi
– Floorball,
– PalestraFitness,
– Judo,
– Nordic walking,
– Padel,
– Autodifesa,
– tennis.
Iniziative per tutti (bambini, adulti e anziani) in un’atmosfera amichevole.
Orari: dalle 10.00 alle 16.30, quando volete, senza obbligo di iscrizione!
Espanol :
Venga solo o en familia al Complejo Deportivo ASPTT Metz y descubra nuestras diferentes actividades:
– Deporte para bebés (a partir de 18 meses),
– Bádminton
– Baloncesto
– Ajedrez
– Floorball
– GimnasiaFitness,
– Judo,
– Marcha nórdica,
– Pádel,
– Defensa personal,
– tenis.
Iniciaciones para todos (niños, adultos y mayores) en un ambiente agradable.
Horarios: de 10:00 a 16:30, cuando lo desee, ¡sin inscripción previa!
L’événement Portes ouvertes ASPTT Metz omnisports Metz a été mis à jour le 2025-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ