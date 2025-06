Portes Ouvertes Association au Pt’it Bonheur – Saint-Hilaire-les-Andrésis 21 juin 2025 09:00

Loiret

Portes Ouvertes Association au Pt’it Bonheur Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

L’ Association au Pt’it Bonheur organise une journée Portes ouvertes !

Cette association a pour vocation de rompre l’isolement, en mettant à disposition des ateliers de jeux, travaux manuels, lecture. Échanges, partages, convivialité, rires et bonne humeur garantis! .

Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 44 26

English :

The Association au Pt’it Bonheur is organizing an Open Day!

German :

Die Association au Pt’it Bonheur organisiert einen Tag der offenen Tür!

Italiano :

L’Associazione au Pt’it Bonheur organizza una giornata di porte aperte!

Espanol :

La Association au Pt’it Bonheur organiza una jornada de puertas abiertas

L’événement Portes Ouvertes Association au Pt’it Bonheur Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO