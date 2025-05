Portes ouvertes association ONG L’Espoir c’est possible – Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes, 31 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 14:00 – 23:00

Gratuit : oui TOUT PUBLIC ( PMR ) Prioritaire accès gratuit

Festivité marquant nos actions et activités portant une projection documentaire orienté sur notre parcours, des expositions des objets d’arts et tableaux , créations et défilé de modes ,présentation des richesses gastronomiques africaine (salé /sucré)

Centre socioculturel du Clos Toreau – Maison des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 34 19 27 clos-toreau@accoord.fr 0641247454 https://www.onglespoircestpossible.com