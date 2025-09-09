Portes Ouvertes Association Qi Gong Santé Harmonie Meschers-sur-Gironde
Portes Ouvertes Association Qi Gong Santé Harmonie Meschers-sur-Gironde mardi 9 septembre 2025.
Portes Ouvertes Association Qi Gong Santé Harmonie
allee du Stade Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-09-09
fin : 2025-09-09
2025-09-09
L’association Qi Gong Santé Harmonie a le plaisir de vous convier à une journée Portes Ouvertes.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir le Qi Gong, discipline traditionnelle chinoise plusieurs fois millénaires.
allee du Stade Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 89 69 25
English :
The Qi Gong Santé Harmonie association is pleased to invite you to an Open Day.
This meeting will be an opportunity to discover Qi Gong, a traditional Chinese discipline thousands of years old.
German :
Der Verein Qi Gong Santé Harmonie freut sich, Sie zu einem Tag der offenen Tür einzuladen.
Die Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit, Qi Gong, eine jahrtausendealte traditionelle chinesische Disziplin, kennenzulernen.
Italiano :
L’associazione Qi Gong Santé Harmonie è lieta di invitarvi a una giornata di apertura.
Questo incontro sarà l’occasione per scoprire il Qi Gong, una disciplina tradizionale cinese millenaria.
Espanol :
La asociación Qi Gong Santé Harmonie tiene el placer de invitarle a una jornada de puertas abiertas.
Este encuentro será la ocasión de descubrir el Qi Gong, una disciplina tradicional china milenaria.
