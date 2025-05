Portes ouvertes association Sagaar yoga – Sagaar yoga Nantes, 18 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 10:00 – 18:00

Gratuit : non 5€ par atelier Ouvert à tous

Nous sommes ravis de vous inviter à nos portes ouvertes yoga de deux jours « Le printemps du yoga » ! C’est l’occasion parfaite pour découvrir notre studio, rencontrer notre équipe et participer à toutes nos propositions, dans un mini prix de 5€ par séance !

Sagaar yoga Centre-ville Nantes 44000

0616844421 https://sagaaryoga.fr/portes-ouvertes-yoga-nantes-17-et-18-mai-2025/